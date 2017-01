अखिलेश भविष्य के पीएम पद के दावेदार, केंद्र में सरकार बनाएंगे

नरेश अग्रवाल बोले अखिलेश यादव हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अखिलेश के नेतृत्व में ही लड़ेंगे 2019 का चुनाव

Story first published: Monday, January 23, 2017, 12:41 [IST]

English summary

Naresh Agarwal Says Akhilesh Yadav is our future PM candidate. He says we will fight 2019 election in the leadership of Akhilesh Yadav.