अमर सिंह भाजपा के एजेेंट, वह असली विलेन हैं- नरेश अग्रवाल

नरेश अग्रवाल ने अमर सिंह को इस पूरे झगड़े का विलेन करार दिया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कुछ भी हो जाए अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के कभी बाप नहीं बन सकते हैं।

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 14:54 [IST]

Naresh Agarwal calls Amar Singh villain and agent of BJP. He says Amar Singh is doing this all on behalf of BJP.