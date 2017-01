वाराणसी: मोदी के गढ़ से भाजपा को चुनौती देंगे नारायण साईं

उत्तर प्रदेश में नारायण साईं की ओजस्वी पार्टी 150 और पंजाब में 100 सीटो पर अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 18:49 [IST]

English summary

Naryan Sain will fight election from Varanasi in Uttar Pradesh election 2017.