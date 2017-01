यूपी विधानसभा चुनाव 2017: अंतिम यात्रा वाहन को बनाया चुनावी यात्रा वाहन

चुनावी चुनाव में श्मसान घाट के वाहन और कर्मचारियों की लगी एलेक्शन ड्युटी। आरटीओ विभाग की बड़ी गलती आई सबके सामने।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 15:20 [IST]

English summary

Morgue vehicle becomes election campaign vehicle in Muzaffarnagar, district of Uttar Pradesh.