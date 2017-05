तीन तलाक के खिलाफ सती प्रथा की तर्ज पर कानून की मांग

तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने सख्त कानून की मांग की, सती प्रथा की तर्ज पर कानून की मांग

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 11:11 [IST]

English summary

Muslim women demand law against triple talaq in Lucknow. Demand to bring law like against Triple talaq like Sati Pratha.