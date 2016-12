उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिला ने तंग आकर अपना लिया हिंदू धर्म, जानिए क्यों?

शबनम से सीमा बनीं महिला तीन तलाक और इस्लाम की कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष और अन्य मुस्लिम महिलाओं की मदद करना चाहती हैं।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 11:32 [IST]

English summary

A Muslim woman from Ghaziabad converted in Hindu and said that now she will fight against triple talaq and other malpractices in religion.