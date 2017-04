यूपी: हिंदू को एक मुस्लिम ने दी मुखाग्नि, कौमी एकता की मिसाल

उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम परिवार ने कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए एक हिंदू को श्मशान घाट पर ले जाकर मुखाग्नि दी और अंतिम संस्कार किया।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 13:17 [IST]

English summary

Muslim did last rites of a Hindu in Uttar Pradesh, an exmaple of unity.