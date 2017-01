गाजियाबाद: गद्दा सुखाने को लेकर हुए विवाद में पति-पत्नी की गोली मारकर हत्या

कॉमन बाउंंड्री वाल पर गद्दे को सूखने के लिए महिला ने डाला तो पड़ोसी भड़क गया। उसने आपा खोकर महिला और उसके पति की हत्या कर दी।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:16 [IST]

English summary

A man killed his neighbour wife-husband after a fight over drying of mattress on their common boundary wall in Ghaziabad.