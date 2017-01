शाहजहांपुर: हत्यारोपियों ने घर में घुसकर लड़की को पीटा, यूपी पुलिस ने बढ़ाया हौसला!

पिता के हत्यारोपियों ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की को पीटा। पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 18:49 [IST]

English summary

In Uttar Pradesh, police seems to be encouraging the anti social elements to commit crimes. Murder accused in Shahjahanpur beat girl entering the house.