सपा दंगल: जब्त हो सकता है साइकिल चुनाव चिह्न-कुरैशी

पूर्व निर्वाचन आयुक्त एस.वाई.कुरैशी ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि सपा के किसी भी गुट को साइकिल चुनाव चिन्ह न मिले।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 16:38 [IST]

English summary

With the Samajwadi Party split, neither faction may get the 'cycle' symbol ahead of the assembly elections in Uttar Pradesh, former Chief Election Commissioner S.Y. Quraishi said on Monday