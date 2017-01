आजम के कहने पर अखिलेश की बात माने मुलायम, करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार

उत्तर प्रदेश की सियासत पल-पल करवट ले रही है। खासतौर से समाजवादी पार्टी में आए दिन नए-नए मोड़ आ रहे हैं।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 6:47 [IST]

English summary

Mulayam Singh Yadav will do election campaign regarding up assembly election 2017 for samajwadi party