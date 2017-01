लखनऊ से टिकट मिलते ही भाजपा पर बरसीं मुलायम की छोटी बहू

मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भाजपा की ओर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सांप्रदायिक लोगों का साथ नहीं देगी।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 12:52 [IST]

English summary

Mulayam singh yadav's daughter-in-law aparna yadav said UP will never vote for 'communal forces'