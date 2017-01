बेटे अखिलेश के हाथों पार्टी छिनने के बाद पहली बार ये बोले मुलायम सिंह यादव

समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव ने 5 जनवरी को बुलाए अपने अधिवेशन को स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही वो शिवपाल के साथ दिल्ली जा रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि वो निर्वाचन आयोग का रुख करेंहे।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 9:16 [IST]

