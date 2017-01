रामगोपाल अलग पार्टी और चुनाव चिन्ह चाहते हैं- मुलायम सिंह यादव

मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने की भावुक अपील, बोले मैं पार्टी को तोड़ना नहीं चाहता, रामगोपाल पार्टी को तोड़ना चाहते हैं।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 14:05 [IST]

English summary

Mulayam Singh Yadav makes emotional speech says I dont want to break the party. He says Ramgopal want to break the party and want another symbol.