मुलायम ने सपा के उम्मीदवारों को 31 दिसंबर को बुलाया बैठक के लिए

सपा के भीतर मचे घमासान के बीच मुलायम सिंह यादव ने शनिवार को सपा के उम्मीदवारों की बुलाई बैठक, अखिलेश की लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया

Story first published: Friday, December 30, 2016, 14:22 [IST]

English summary

Mulayam Singh Yadav calls SP candidates meet on 31 december. Only SP candidates who are in the list have been call for meet tomorrow at 10.30.