मुलायम बोले मेरे पास बहुत कम विधायक, सपा कार्यालय पर लगाया ताला

मुलायम सिंह बोले मेरे पास बहुत कम विधायक, सपा कार्यालय के कमरों में ताला लगाकर हुए दिल्ली रवाना, कर सकते हैं चुनाव आयोग से मुलाकात

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 17:03 [IST]

English summary

Mulayam Singh says i have very less mla likely to meet EC tomorrow. He has locked the rooms of SP office in Lucknow.