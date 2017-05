मुलायम ने फिर बयान किया दर्द, कांग्रेस ने हमें बर्बाद कर दिया

मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमे बर्बाद कर दिया और अखिलेश ने उन्ही के साथ हाथ मिला लिया, मैं शिवपाल का साथ कभी नहीं छोड़ुंगा

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 16:15 [IST]

English summary

Mulayam Singh says Congress has destroyed us and Akhilesh joined with them, he says I will never leave the company of Shivpal.