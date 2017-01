मुलायम ने रामगोपाल को फिर किया 6 साल के लिए निष्कासित किया

एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव को सपा से छह वर्ष के लिए निष्कासित किया, आपातकाल में बुलाई 5 जनवरी को कार्यकारिणी का अधिवेशन

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 14:30 [IST]

English summary

Mulayam Singh expelled Ramgopal Yadav for 6 year , he calls the emergency meet illegal alleges Ramgopal of hatching conspiracy.