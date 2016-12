मुलायम सिंह का ऐलान नहीं होगा कोई गठबंधन, 28 फरवरी से पहले होंगे चुनाव

मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया सचेत, बोले चुनाव 28 फरवरी से पहले होंगे, सपा के टिकट के लिए 4000 लोगों ने किया आवेदन

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 15:15 [IST]

English summary

Mulayam Singh alerts his party says election to take place before 28 Feb. He says more than 4000 people applied for the party ticket.