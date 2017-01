मैं पार्टी का अध्यक्ष, अखिलेश मुख्यमंत्री, रामगोपाल का अधिवेशन फर्जी- मुलायम

मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए कहा कि मैं पार्टी का अध्यक्ष, अखिलेश मुख्यमंत्री और शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष हैं, रामगोपाल का अधिवेशन फर्जी

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 18:07 [IST]

English summary

Mulayam says I am President Akhilesh is chief minister, meeting called by Ramgopal yadav was fake.