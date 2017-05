यूपी: ट्रेन की चपेट में आ गए मां-बेटे, चीखता रह गया बेबस बाप

मिर्जापुर क्षेत्र में झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की चपेट में आने से मां और बेटे की मौत हो गई। ट्रेन की आहट से बेखबर मां-बेटे रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे थे।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 14:43 [IST]

English summary

Mother and son killed in train accident in Mirzapur.