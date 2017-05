शहीद बेटे का मुआवजा लेने से पीछे हटी मां,मंत्री ने पकड़े पैर

शहीद आयुष यादव की मां ने आर्थिक मदद लेने से विनम्रतापूर्वक इनकार किया तो कैबिनेट मंत्री ने बारंबार उनके पैर छुए और 25 लाख की राशि ग्रहण करने का अनुरोध किया।

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 19:28 [IST]

Mother of martyr Ayush Yadav demanded revenge rejecting compensation by Uttar Pradesh govt. Later she accepted after insistence of cabinet minister.