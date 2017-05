बच्ची का रोना बन गया मुसीबत, मां ने हमेशा-हमेशा के लिए करा दिया चुप

आर्थिक तंगी से परेशान होकर पति‍-पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते थे। लेकिन इस बार झगड़ा शुरू हुआ तो गुस्से में आकर पत्नी ने अपनी बच्ची को उठाकर बिस्तर पर ऐसे पटका की उसने दम तोड़ दिया।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 15:36 [IST]