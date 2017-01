शाहजहांपुर: बेकाबू हुए ट्रक ने मां के साथ मासूम बेटे को कुचला, दर्दनाक मौत

यूपी के शाहजहांपुर में एक बेकाबू ट्रक ने तीन बाइक सवारों को कुचल दिया। जिससे ट्रक के नीचे कुचलने से मां और उसके एक साल के मासूम बेटे की दर्दनाक मौत हो गई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 18:55 [IST]

English summary

mother and her one year old child was killed in a road accident at shahjahanpur in uttar pradesh.