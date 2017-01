सपा कार्यालय के बाहर उड़ रही ही आचार संहिता की धज्जियां

सपा कार्यालय के बाहर उड़ रही है चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई आदर्श आचार संहिता, सपा नेता अपनी गाड़ियों पर पोस्टर लगाकर घूम रहे।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 18:55 [IST]

English summary

Model code of conduct ridiculed in front of Samajwadi Party. SP leaders are roaming around with posters of the arty in the Shahjanpur.