आचार संहिता लगते ही धराशायी हुए बड़े-बड़े दिग्गज

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम ने पुलिस टीम को साथ लेकर राजनीतिक लोगों के बैनर बिजली के खंभों और दीवारों से उखाड़े तो रायबरेली में जेसीबी के जरिए पोस्टर उतारे जा रहे हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 17:05 [IST]

English summary

model code of conduct applied in 5 states after election commission declares election date