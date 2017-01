'अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को किया नजरबंद'

रालोद नेता का सनसनीखेज दावा, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को किया नजरबंद, रालोद का अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए उठाया कदम

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 12:30 [IST]

MLC claimed that Mulayam Singh Yadav detained by Akhilesh Yadav. Sunil Singh claimed that to stop Mulayam to become RLD chief Akhilesh took this extreme step.