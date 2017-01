लखनऊ में एक दबंग विधायक की पत्‍नी ने बीच सड़क जमकर हंगामा काटा। रसूख के नशे में चूर विधायक की पत्‍नी ने कई गाडि़यों को टक्‍कर मारी और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस की सहायता कर रही 'उम्‍मीद' संस्‍था की

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 13:48 [IST]

English summary

MLA's wife accused of misbehaving with traffic cops in Lucknow, Fir registered.