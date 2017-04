​वृंदावन शर्मसार, फेसबुक पर कई लड़कियों की फोटो का गंदा इस्तेमाल

वृंदावन की छात्राओं और महिलाओं की तस्वीरों का फेसबुक पर गलत इस्तेमाल पूजा अग्रवाल नाम की आईडी से किया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 15:47 [IST]

English summary

Misuse of photos of many woman on social media from Mathura.