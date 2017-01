मिर्जापुर: वनइंडिया हिंदी की खबर पर हुई कार्रवाई, दो बसपा प्रत्याशियों पर केस

बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान मझवां विधायक समेत दो प्रत्याशियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ है।

mirzapur two bsp candidates charged to violate election code of conduct in uttar pradesh.