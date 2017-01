मिर्जापुर: स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के क्षेत्र में नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाया

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल के संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी के बाद महिलाओं को बेड भी नसीब नहीं हुआ।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 14:47 [IST]

English summary

mirzapur hospital no bed facilities after sterilization of women in uttar pradesh.