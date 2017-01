आपके नोटों को कोई चुराकर भागेगा तो आपको पता चल जाएगा, जानिए कैसे?

इस चिप की खासियत यह है कि जैसे ही कोई चोर सामान को लेकर भागता है, यह मालिक के मोबाइल पर अलर्ट भेज देता है।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 17:54 [IST]

English summary

An engineering student has invented a microchip which safeguard the notes and valuable things from being stolen.