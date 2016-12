नहीं मिला कैश तो मोबाइल टॉवर पर चढ़ा युवक, बोला- कैश दो नहीं तो कूद जाऊंगा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक कैश ना मिलने से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 17:22 [IST]

English summary

Men climbed at mobile tower in bulandshahr, uttar pradesh because he don't get cash from bank.