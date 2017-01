मेरठ: फोगट बहनें बोलीं, कोई जीते-हारे, चुनावी दंगल में जरूर भाग लीजिए

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने फोगट बहने मेरठ पहुंची। फोगट बहनों ने इस दौरान लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 13:16 [IST]

English summary

meerut wrestler geeta and babita aware people to vote in uttar pradesh.