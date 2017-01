पति के थे नाजायज संबंध, पत्नी ने खुद साजिश रचकर मरवा डाला

पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो शक की सुई प्रवीण की पत्नी अनीता की और गई। पुलिस की मानें तो प्रवीण के किसी महिला से अवैध संबंध थे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 12:45 [IST]

English summary

Wife Killed her Husband in meerut, He had many Illicit relationship.