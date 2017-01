मेरठ: बहन को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पाकर भाई ने किया मर्डर

बहन के प्रेम से भाई खफा था और उसे प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद भाई ने बहन की हत्या की साजिश रची।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 17:28 [IST]

English summary

A brother angry with sister's love affair killed her. How Police solved this murder mystery?