मायावती ने दिया बसपा और भाई पर लगे आरोपों का जवाब, कहा बीजेपी ने की घिनौनी हरकत

नोटबंदी के बाद बैंक खातों में करोड़ों रुपए जमा करने के आरोपो पर मायावती करेंगी पलटवार, बसपा सुप्रीमों प्रेस कांफ्रेंस के जरिए देंगी तमाम आरोपों का जवाब

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 10:58 [IST]

English summary

Mayawati to take on Centre over the alleged bank deposits case. Her party and brother under the scanner of ED and Income tax.