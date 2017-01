मायावती ने समझाया UP का जाति समीकरण, जानिए किसे मिली कितनी सीट

मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बोला हमला, बोलीं नोटबंदी का फैसला राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया, ताकि लोगों का ध्यान अहम मुद्दो से भटकाया जा सके।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 12:35 [IST]

Mayawati takes on PM Modi over demonetisation and other issues, She says PM should have answered all the questions which people are asking.