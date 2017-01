मेरा जन्मदिन सादगी से मनाएं, समाज सेवा के काम करें- मायावती

जन्मदिन के मौके पर मायावती बोली सामाजिक काम करें, मायावती ने सपा और भाजपा पर जमकर बोला हमला, बोलीं कांग्रेस ने आजादी के बाद कुछ नहीं किया

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 14:09 [IST]

English summary

Mayawati appeals to party workers to celebrate her birthday with simplicity. She says do social work and work for needy people.