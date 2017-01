मथुरा: भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज

भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा के खिलाफ आचार संहिता उल्लघन का केस दर्ज करते हुए प्रशासन ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना अनुमति के बाकलपुर गांव मे एक स्कूल में चुनावी सभा की है।

Saturday, January 21, 2017

mathura srikant sharma national secretary charged for election code of conduct in uttar pradesh.