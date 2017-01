वो जयपुर से वृन्दावन घूमने और बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने आई थी। उसने बताया कि बृंदावन घूमने के दौरान ही उसकी मुलाकात दारोगा राजवीर सिंह से हुई।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 13:20 [IST]

English summary

Policeman raped girl on promise of marriage in Mathura, district of Uttar Pradesh.