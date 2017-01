मथुरा: ड्रीमगर्ल के इलाके में किसी दल ने पूरे नहीं किए सपने, मतदाताओं ने दी चेतावनी

मथुरा-गोवर्धन मार्ग पर स्थित गांव जुनसुटी पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। इस गांव में 5 हजार से ज्यादा मतदाता हैं। विकास के नाम पर गांव काफी पीछे है। चुनाव से पहले नेताओं ने विकास के तमाम वादे किये थे

Story first published: Monday, January 23, 2017, 13:39 [IST]

English summary

mathura people opposed to vote asking for development in village in uttar pradesh