RO का प्रचार करनेवाली हेमा मालिनी के मथुरा को कब मिलेगा साफ पानी?

मथुरा से सांसद बनने के बाद हेमा मथुरा में आती जरूर हैं लेकिन यहां की मूल समस्या को वो भी दूर नहीं कर पायी हैं, मथुरावासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है यहां के पानी में खारापन होना।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:42 [IST]

English summary

mathura hema malini was opposed by people in the village in uttar pradesh.