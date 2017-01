उत्तर प्रदेश में एक सीट पर भाजपा के कई तगड़े दावेदार, संशय में पार्टी

रामकोला सीट से भाजपा ने अब तक कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं की है। इस सीट पर पार्टी के कई स्थानीय नेता दावेदारी कर रहे हैं।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 15:33 [IST]

English summary

Many BJP leaders are contesting for ticket from Ramkola assembly seat. Party is yet to decide the candidate.