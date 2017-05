भाजपा सांसद के गोद लिए गांव में दाने-दाने को मोहताज हुआ आदमी

भाजपा सांसद ने जिस गांव को गोद लिया है वहां एक शख्स भुखमरी के कगार पर है और कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी उसकी खोज-खबर लेनेवाला नहीं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 18:21 [IST]

English summary

Man on the brink of starvation in Banda BJP MP's adopted village.