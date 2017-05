बाथरूम में नहा रही विवाहिता का बनाया MMS, महिलाओं ने मचाया शोर

बाथरूम में नहाने के लिए गई एक विवाहिता को यह जरा भी अहसास नहीं हुआ कि चोरी छिपे कोई उसका एमएमएस बना रहा है।

सहारनपुर। निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराध में कोई खास कमी आती नजर नहीं आ रही है। यूपी के सहारनपुर जिले में बाथरूम में नहा रही एक विवाहित महिला के एमएमएस बनाने का मामला सामने आया है। एमएमएस बनाए जाने की बात पर दो पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने फिलहाल हालात काबू में कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विवाहिता ने की पुलिस से शिकायत बाथरूम में नहाने के लिए गई एक विवाहिता को यह जरा भी अहसास नहीं हुआ कि चोरी छिपे कोई उसका एमएमएस बना रहा है। मामले का पता चलते ही विवाहिता के परिजनों में हड़कंप मच गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। विवाहिता की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोचा। युवक को हिरासत में लिए जाने से क्षुब्ध होकर आरोपी पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव की घटना से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बमुश्किल पुलिस ने हालात काबू में किए। रोशनदान में छिपाया मोबाइल गुरुवार की शाम नगर के मोहल्ला अंदरून कोटला निवासी एक विवाहिता अपने घर के बाथरूप में नहा रही थी। आरोप है कि इसी दौरान मोहल्ले के ही एक युवक ने चोरी छिपे रोशनदान में मोबाइल रख उसका एमएमएस बनाना शुरू कर दिया। जिसे महिला के ही परिवार की कुछ युवतियों ने देख कर शोर मचा दिया। शोर की आवाज सुनकर युवक मौके से भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में बाद में महिला के परिजनों ने इसकी शिकायत आरोपी युवक के परिजनों से की। जिस पर उक्त युवक एमएमएस को इंटरेनेट पर डालने की धमकी देने लगा। बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप के बाद उस समय तो मामला शांत हो गया लेकिन आरोप है कि शुक्रवार सुबह इसी बात को लेकर युवक पक्ष ने महिला पक्ष के साथ फिर से अभद्रता शुरू कर दी। इसके बाद महिला पक्ष द्वारा कोतवाली में तहरीर दे दी गई। विवाहिता के घर पर किया पथराव सूचना मिलने पर हरकत में आई पुलिस ने आनन-फानन में मौके पर पहुंच आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया और कोतवाली ले आए। इससे क्षुब्ध होकर युवक पक्ष के लोगों ने विवाहिता के घर पर पथराव शुरू कर दिया जिससे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। प्रभारी निरीक्षक चमन सिंह चावड़ा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये भी पढ़ें-फिगर पर हुआ सवाल तो बिल्कुल न्यूड हो गई मॉडल, सामने आई तस्वीरें

