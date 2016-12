नोटबंदी के खिलाफ बोलने पर बसपा विधायक पर फेंका जूता

नोटबंदी के विरोध में बोलने पर बसपा विधायक पर फेंका जूता, बसपा कार्यकर्ताओं ने जूता फेंकने वाले की जमकर की धुनाई

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 10:06 [IST]

English summary

Man hurled shoe on BSP MLA who criticised demonetisation in a speech. Man was beaten by the BSP workers later he was admitted in the hospital.