शाहजहांपुर: छेड़खानी का विरोध करने पर युवक ने लड़की को जला डाला

यूपी के शाहजहांपुर में लड़की के छेड़छाड़ का विरोध करने पर गुस्साए युवक ने लड़की पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला डाला।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 13:05 [IST]

English summary

a man burnt a girl to put on kerosene oil at shahjahanpur in uttar pradesh.