यूपी विधानसभा चुनाव 2017: सपा कांग्रेस गठबंधन को ममता बनर्जी ने दिया समर्थन

रविवार को ही सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर आधिकारिक मुहर लगी है। इस गठबंधन के तहत सपा 298 और कांग्रस 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 13:04 [IST]

