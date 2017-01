भाजपा मंत्री ने कहा सपा में सत्ता का नहीं 'नोटों की बंदरबाट' का है संघर्ष

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने समाजवादी पार्टी की पारिवारिक कलह को नियोजित बताते हुए इस पूरे प्रकरण को नौटंकी करार दिया।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 16:06 [IST]

English summary

mahender nath pandey says sp is all about a gimmick party in virat vyapari sammelan.